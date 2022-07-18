Son dakika haberi | Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, Yangın Riskine Karşı Yurttaşları Bilgilendiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yurttaşların yangın riski ve yangının ortaya çıkaracağı afetlerle karşılaşmaması için il genelinde bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ula İlçesi Çörüş Mahallesi'nde denetim yaptı. Muhtarlar ve yurttaşlarla bir araya gelen ekipler; mahallede yangın riski, mevcut su kaynakları (hidrant), yangın için alınmış önlem ve tehditler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

İl genelinde bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, şunları aktardı:

"Yangın riski ve yangının ortaya çıkaracağı felaketlerle karşılaşılmaması için il genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Ula ilçemizin Çörüş Mahallesi'nde yangın denetimi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan mahallerinde oluşabilecek yangınlara ilk müdahale için kullanabilecekleri yangına ilk müdahale tankeri, yangın hidratlarının her an yangın çıkacakmış gibi hazır tutulması varsa eksiklerini bize bildirmenizi ve en önemlisi de mahalle halkımızın yangınlara karşı duyarlı olmasını istiyoruz. Bu konuda başta Çörüş Mahalle muhtarımız Veysel Keskin olmak üzere yangınlar konusundaki hassasiyetleri için Çörüş halkımıza çok teşekkür ediyoruz."

ANKA / Yerel