Son dakika haberi: Mersin'de orman yangını çıktı Yerel Haberler Son dakika haberler: Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor. Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahalede bulunuyor. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mersin Yerel Haberler Son Dakika

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