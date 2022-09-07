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Son dakika haberi: Mersin'de orman yangını çıktı

Yerel Haberler

Son dakika haberi: Mersin'de orman yangını çıktı

Son dakika haberler: Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahalede bulunuyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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