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Son dakika haberi! Mersin Büyükşehir Personeline, 'En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Gençlik Modülü Eğitimi'

Yerel Haberler

Son dakika haberi! Mersin Büyükşehir Personeline, 'En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Gençlik Modülü Eğitimi'

Bir son dakika haberine göre Uyuşturucu suçlarıyla güçlü bir mücadelenin sürdürülmesi amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde görevli personelin uyuşturucu madde ve kullanıcı profilini tanıması ve anlık ihbarda bulunması adına “En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Gençlik Modülü Eğitimi” düzenlendi.

Uyuşturucu suçlarıyla güçlü bir mücadelenin sürdürülmesi amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görevli personelin uyuşturucu madde ve kullanıcı profilini tanıması ve anlık ihbarda bulunması adına "En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Gençlik Modülü Eğitimi" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi personelinin madde bağımlılığıyla mücadeleye daha etkin katılabilmesi adına eğitimler sürüyor. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen eğitim programı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliği ile yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Narko Rehber Uzmanı Polis Memuru Fikret Özlü tarafından verilen eğitimde; madde bağımlılığı, kullanım etkileri, tedavi süreci, yasal süreç konularına yer verildi. Personelin aktif olarak katılım sağladığı eğitim soru cevap bölümü ile tamamlandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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