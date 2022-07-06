Son dakika haberi! Mekke Hastanesi, Türk hacılara 40 branşta hizmet veriyor

Mekke'de faaliyet gösteren Mekke Diyanet Türk Hastanesi, kutsal topraklara gelen hacı adaylarına 40 branşta hizmet veriyor. Hastaneyi ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Hasta hacı adayları Arafat'a ambülanslarla çıkartılacak" dedi.

Mekke Diyanet Türk Hastanesi, Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın destekleri ile Mekke'de faaliyet gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke Diyanet Türk Hastanesi'ni ziyaret ederek, tedavi gören hacı adaylarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Hava ambulans hizmeti dahil bütün imkanların hacı adayları için seferber edildiğine dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İhtiyaç olduğu zaman, Sağlık Bakanlığımızın her türlü imkanını hastalarımız için burada seferber ediyor" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hastanede 40'a yakın uzman doktor ile hizmet verildiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konuşmasında, "Arafat'ta vakfeye çıkıncaya kadar hastalarımızın taburcu olacağını umut ediyoruz. Tabii eğer taburcu olamayanlar olursa kendilerini Arafat'a çıkarıp vakfe yaptırma imkanımız var. Arafat'ta sahra çadır hastanesi dediğimiz bir hastane de kuruyoruz. Bu sayede hiç olmazsa onlara vakfelerini yaptırıyoruz. Devletimizin imkanlarını hamdolsun burada da görüyoruz. Ambulans uçağa varıncaya kadar ihtiyaç olursa, Sağlık Bakanlığımız ambulans uçağı gönderiyor ve buradan hasta olan ülkeye geri gitmesi gereken hacı adaylarımızı ve hacılarımızı göndermeye gayret ediyoruz. Elhamdülillah bu noktada Mekke'de Türkiye olarak tekiz, bu da bizim için bir iftihar vesilesidir" ifadelerini kullandı. Erbaş ayrıca hastanenin, son hacı kutsal topraklardan ayrılıncaya kadar tüm ekiple hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaretinde Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da eşlik etti.

Hastanede tedavi gören hastalar ise sağlık görevlilerinin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Hastalardan Yaşar Hasanoğlu verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Burada 3 gün içinde 2 defa hastaneye geldim. EKG çekildi, röntgen çekildi, kan tahlilleri yapıldı. Sonuçları 1 saat içinde çıktı. Hizmetler 4-4'lük" dedi. Kaldığı otelden servisle geldiği hastanede tedavi olan hacı adaylarından Alemzer Laçin ise, "Hemen her imkanla muayene olduk, güzel ilgi gördük. Allah başımızdan eksik etmesin, devletimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - MEKKE

İhlas Haber Ajansı / Yerel