Son dakika haberi | Marmaris Belediyesi yangın bölgesinde

Son dakika yerel haberine göre Marmaris Belediyesi ekipleri ilçede çıkan orman yangını sonrası bölgeye giderek yangında görevli personele yiyecek ve içecek ikramında bulunurken, bir grup personel de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Marmaris Belediyesi ekipleri ilçede çıkan orman yangını sonrası bölgeye giderek yangında görevli personele yiyecek ve içecek ikramında bulunurken, bir grup personel de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddeti ile yangın bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangında havadan ve karadan müdahale başlattı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, 15 helikopter ve 8 uçak ile havadan; 40 arazöz, su ikmal aracı, 6 dozer ve 500 personel yangına müdahale ediyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın talimatıyla bölgeye gelen belediye ekipleri de ikram aracı ile yangında görev alan personele yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor. Öte yandan bir grup personel de alevlere karşı mücadele veren orman ve itfaiye ekiplerine destek vererek yangının söndürülmesi için uğraş veriyor. - MUĞLA