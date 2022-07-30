Son dakika haberi: Mardin'de 12 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Kurşunun Sahibi Tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi: Mardin'de 12 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Kurşunun Sahibi Tutuklandı

Son dakika haber: Mardin Kızıltepe’de, 20 Temmuz’da 12 yaşındaki bir çocuğu öldüren kurşunun çıktığı tabancanın sahibi M.A. tutuklandı.

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Mardin Kızıltepe'de, 20 Temmuz'da 12 yaşındaki bir çocuğu öldüren kurşunun çıktığı tabancanın sahibi M.A. tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Tepebaşı Mahallesi'nde, evinin önünde bisiklet sürerken isabet eden kurşunla ağır yaralanan 12 yaşındaki bir çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emniyet; silahın, çocuğun vurulduğu yere yaklaşık 1.4 kilometre uzaklıktaki bir düğün salonu önündeki açık alandan ateşlendiğini belirledi. Düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden tek tek tespit edilen şüphelilere ait 9 milimetre çapındaki 8 adet tabancaya el konuldu. Silahların balistik incelemesi yapıldı. Silahın 22 yaşındaki M.A.'nın silahından çıktığı tespit edildi.

M.A., evine düzenlenen baskınla yakalandı. M.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine götürüldü.

ANKA / Yerel

Kızıltepe Tepebaşı Mardin Yerel Haberler Son Dakika

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