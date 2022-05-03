Son dakika haber... Bayramda şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi

MANYAS, BALIKESİR (İHA) - Manyas'ta Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ve gazi aileleri protokol tarafından ziyaret edildi.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mevlüd Taş, Emniyet Amiri Osman Öztürk ile Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Mustafa Sertaç Ala ile şehit ve gazi ailelerini ziyaret ettiler. Kaymakam Çelik ziyaretler de "Bu bayram diğer bayramlara nispeten daha farklı, şükürler olsun, uzun süre bizleri sevdiklerimizle buluşmamıza engel olan, bayram tadını maalesef tam anlamıyla yaşayamadığımız pandeminin izlerini sildik. Bundan sonra ziyaretlerimizi daha da sıklaştıracağız, sizler bize şehitlerimizin birer emanetlerisiniz, sizlere her zaman kapılarımız ve gönül kapılarımız açıktır, sizlerle olmaktan mutluyuz, onurluyuz" dedi.

Kaymakam Koray Çelik daha sonra bayramda görevi başında olan kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel