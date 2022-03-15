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Son dakika haberi! Mahkemeden 'Buca Metrosu ihalesi' kararı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi! Mahkemeden 'Buca Metrosu ihalesi' kararı

Son dakika yerel haberi... İzmir 4. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Buca Metrosu ihalesindeki kararı iptal etti.

İZMİR (İHA) - İzmir 4. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Buca Metrosu ihalesindeki kararı iptal etti. Mahkeme, Gülermak A.Ş.'ye verilen metro projesi yapım işini Nurol İnşaat-Yapı Merkezi ortak girişimine verilmesine karar verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle temeli atılan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük yatırımı olarak bilinen Buca Metrosu ile ilgili mahkemeden iptal kararı çıktı. İzmir 4. İdare Mahkemesi, 3 milyar 921 milyon TL'ye mal olacak "İzmir hafif raylı sistemi 5. aşama Üçyol-Buca arası yapım işi" ihalesini iptal etti. İhalede 3 milyar 392 milyon teklif vererek birinci sıraya oturan Nurol İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi ile Yapı Merkezi İnşaat Sanayi Anonim Şirketi ortak girişiminin yaptığı başvuruyu değerlendiren İzmir 4. İdare Mahkemesi, kararını taraflara, "Gülermak A.Ş.'ye verilen metro projesi yapım işini Nurol İnşaat-Yapı Merkezi ortak girişimine verilmesi" şeklinde tebliğ etti.

İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin kararında Danıştay'a itiraz edilebileceği hükmüne de yer verildi. - İZMİR

Son dakika haberi! Mahkemeden 'Buca Metrosu ihalesi' kararı

Son dakika haberi! Mahkemeden 'Buca Metrosu ihalesi' kararı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İnşaat, Metro, İzmir, Yerel, Haberler

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