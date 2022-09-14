Son dakika haberi | Lütfü Savaş, Hataylı Çiftçilerle Buluştu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Gastronomi Evi'nde düzenlenen kahvaltıda Hataylı çiftçilerle buluştu.

Lütfü Savaş, kentte "Çiftçiye Destek, Toprağa nefes, Ürüne bereket" sloganıyla başlattıkları tarım projesinin ulaştığı noktayı değerlendirdi.

HBB'nin ürettiği organomineral gübrenin özellikleri ve verimliliğe katkıları ile ilgili sunum yapılarak çiftçiler bilgilendirildi. Sunumun ardından, organomineral gübre kullanan çiftçilerin görüşlerine yer verildi.

HBB TARIMDA DÜNYA TRENDLERİNİ TAKİP EDİYOR

Lütfü Savaş, "Tarımda dünyadaki trend ne işe biz de onu uyguluyoruz. Avrupa ve Amerika çoraklaşma sebebiyle kimyasal gübre kullanımını bıraktı. Dünyanın her yerinde organomineral kullanılıyor" dedi.

"AMACIMIZ ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK"

Başkan Savaş, Hatay'da hayata geçirilen tarım projeleri ile hem toprakların verimliliğini arttırmak hem de zor şartlarda üretim yapan çiftçilerin yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını söyledi.