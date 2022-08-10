Son dakika haberi! Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı Edinilen son dakika haberine göre Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı- Kütahya karayolu 16. kilometresinde Aliköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,Mehmet Ç. idaresindeki 06 BLD 408 plakalı aracı ile Tavşanlı ilçesinden Kütahya istikametine gitmekte olan Ahmet A. yönetimindeki 43 NR 110 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüleri ile Niyazi Ç. (60), Gökhan R. (37), Şerif Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ve Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yerel İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen Tavşanlı Kütahya Yerel Haberler Son Dakika

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