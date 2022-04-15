Son dakika haberi | Köy muhtarı kanserden hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve Akyamaç Köyü Muhtarı Ekrem Çelen hayatını kaybetti.
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve Akyamaç Köyü Muhtarı Ekrem Çelen hayatını kaybetti.
Çaycuma ilçesi eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve Akyamaç Köyü Muhtarı Ekrem Çelen (61) hayatını kaybetti. Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Çelen, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen muhtar Çelen kurtarılamadı. - ZONGULDAK
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