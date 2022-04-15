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Son dakika haberi | Köy muhtarı kanserden hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi | Köy muhtarı kanserden hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve Akyamaç Köyü Muhtarı Ekrem Çelen hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve Akyamaç Köyü Muhtarı Ekrem Çelen hayatını kaybetti.

Çaycuma ilçesi eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve Akyamaç Köyü Muhtarı Ekrem Çelen (61) hayatını kaybetti. Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Çelen, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen muhtar Çelen kurtarılamadı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi | Köy muhtarı kanserden hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak, Yerel, Haberler

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