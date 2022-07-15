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Son dakika haberi... Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler dualarla yad edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi... Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler dualarla yad edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinde Konya protokolü şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinde Konya protokolü şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri Konya Şehitliğinin ziyaretiyle başladı. Konya protokolü şehitlerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Bazı şehit aileleri de şehitlerini yalnız bırakmayıp kabirleri başına gelerek dua etti. Konya Valisi Vahdettin Özkan ve beraberindeki protokol üyeleri şehit aileleri ile sohbet etti.

Programa, Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mustafa Uzbaş, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, merkez ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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