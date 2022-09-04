Kızılay'dan, Cezayir'e yangın desteği Türk Kızılay, Cezayir'in çeşitli kentlerinde yaşanan ve 44 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan orman yangınlarının ardından, Cezayir Kızılayı'nın talebi üzerine bölgeye yardım malzemesi sevk etti.

Kızılay'dan, Cezayir'e yangın desteği

ANKARA - Türk Kızılay, Cezayir'in çeşitli kentlerinde yaşanan ve 44 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan orman yangınlarının ardından, Cezayir Kızılayı'nın talebi üzerine bölgeye yardım malzemesi sevk etti.

Türk Kızılay, Pakistan'da yaşanan ve ülkenin üçte birinin sular altında kalmasına neden olan sel felaketinin ardından yaraların sarılmasına destek oluyor. Öte yandan, Ağustos ayında Cezayir'in Et-Tarif ve çeşitli şehirlerinde başlayarak günlerce süren ve 44 kişinin yaşamına son veren orman yangınları için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde insani yardım çalışmalarını yürütüyor. Cezayir Kızılayı'ndan gelen yardım talebi üzerine harekete geçen Türk Kızılay, yangından etkilenen Cezayirli vatandaşların hizmetine sunmak amacıyla ilk etapta 120 adet afet çadırı ve bin adet battaniyeyi bugün sabah saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan askeri uçakla bölgeye sevk etti.

"C-130 tipi bir askeri kargo uçağıyla Cezayir'e 120 adet afet çadırı ve bin battaniyeden oluşan yardım malzemesini sevk ediyoruz"

Yardıma ilişkin açıklama yapan Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, ağustos ayının ikinci yarısında Cezayir'in bin farklı noktasında orman yangınları meydana geldiğini anımsatarak, "44 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde kişi yaralandı. Biz afetin yaşandığı ilk dakikalarda Cezayir Kızılayı'na taziye ve destek mesajımızı iletmiştik ve herhangi bir yardıma ihtiyaçları olması doğrultusunda hazır olduğumuzu ifade etmiştik. Cezayir Kızılayı tarafından afet çadırı ve battaniye talebi bizlere ulaştı. Biz de bu malzemeleri ulaştırabilmek için Milli Savunma Bakanlığından destek talep ettik. Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın destekleriyle bugün Ankara'nın Etimesgut ilçesinden C-130 tipi bir askeri kargo uçağıyla Cezayir'e 120 adet afet çadırı ve bin battaniyeden oluşan yardım malzemesini sevk ediyoruz. Cezayir Kızılayı, 8 saat sürecek bu yolculuğun sonrasında malzemeleri teslim almak üzere bizi bekliyor. Uçakta iki kişilik bir afet ekibimiz var. Onlar da malzemelerimizle beraber Cezayir'e intikal edecekler. Cezayir Kızılayı ile birlikte malzemelerin teslimini ve afetzedelere ulaştırılmasını koordine edecekler" dedi.

Cezayir'deki felaketin boyutunu yakından takip eden Türk Kızılay, gerekli olması durumunda insani yardımlarını ulaştırmaya devam edecek.