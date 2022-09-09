Son dakika haberi: Kıbrıs gazisi Metin Aktürk hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Bilecik'te Kıbrıs gazisi Metin Aktürk hayatını kaybetti.
Bilecik'te Kıbrıs gazisi Metin Aktürk hayatını kaybetti.
Bilecik Cezaevi başgardiyanlıktan emekli merhum Dadaş Kemal'in küçük kardeşi, geçmiş dönem Bilecik Belediyesi Meclis Üyesi Ebutalip Dursun'un dayısı olan Kıbrıs gazisi Metin Aktürk hayatını kaybetti. Aktürk bugün Cuma namazına müteakip Hamidiye Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından Şehir Mezarlığına defnedildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel