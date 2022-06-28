Son dakika haberi! Kedi kurtarma operasyonunu yüzlerce kişi film izler gibi izledi

Kastamonu'da çaya düşen bir kedinin kurtarma operasyonunu yüzlerce vatandaş cep telefonlarına sarılarak izledi.

Kastamonu'nun merkez Hepkebirler Mahallesi. Plevde Caddesi üzerinde bulunan Karaçomak Çayı'nda yaşandı. Çaya düşen bir kediyi kurtarmak üzere Kastamonu Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarma operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonu izlemek için çayın bulunduğu her iki tarafa ve Nasrullah Köprüsü'nün üzerine yüzlerce vatandaş akın etti. Kurtarma operasyonunu vatandaşlar adeta film izler gibi izledi. Ekipler çaya düşen yavru kedinin bulunduğu yere yem bırakarak çıkmasını sağladı. Kurtarma çalışmasını seyreden yüzlerce vatandaşlar,çalışmayı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel