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Son dakika haber! Karpuzlu'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Uğur Eser - Yerel
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Son dakika gelişmesine göre Karpuzlu'da orman yangını Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karpuzlu'da orman yangını

AYDIN - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Umcular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler ormanlık alana rüzgarın da etkisi ile yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haber! Karpuzlu'da orman yangını

Son dakika haber! Karpuzlu'da orman yangını

Son dakika haber! Karpuzlu'da orman yangını

Son dakika haber! Karpuzlu'da orman yangını

Son dakika haber! Karpuzlu'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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