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Son dakika haberleri: Kadıköy'de 35 yıllık kafe için yıkım kararı: Onlarca kişi işsiz kaldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri: Kadıköy'de 35 yıllık kafe için yıkım kararı: Onlarca kişi işsiz kaldı

Son dakika haber: Kadıköy'de 35 yıllık kafenin bahçe bölümü İBB ekiplerince yeni yapılacak proje gerekçesiyle yıkıldı.

Kadıköy'de 35 yıllık kafenin bahçe bölümü İBB ekiplerince yeni yapılacak proje gerekçesiyle yıkıldı. Kafe sahibi ise yıkım öncesi herhangi bir bilgi verilmediğini belirterek, yıkım sonrası çok sayıda personelini işten çıkarmak zorunda kaldığını belirtti.

Kadıköy'de Rıhtım Caddesi üzerinde 35 yıldır faaliyet gösteren bir kafenin bahçe bölümü olarak kullanılan kapalı alan İBB ekiplerince yıkıldı. Yapılan tahliye işlemi sonrası kafe bahçesinin yıkımına iş makinalarıyla başlandı. Gerçekleştirilen yıkım öncesi kendilerine haber verilmediğini iddia eden işletme sahibi, mağdur olduklarını belirterek çok sayıda personeli işten çıkartmak zorunda kaldığını söyledi. Yıkımı gerçekleştirilen alanın yeni bir proje için kullanılacağı öne sürüldü.

"30 PERSONELİM VARDI, ÇOĞU İŞSİZ KALDI"

Yıkıma ilişkin konuşan işletme sahibi Mehmet Tekdal, "Bize hiçbir bilgi vermediler. 1 gün öncesinden söyleyip ertesi günü yıktılar. Burayı yeni projelerinde kullanacaklarmış. Bize herhangi bir bilgi vermediler. Direkt gelip, yıktılar. 30 personelim vardı. İşsiz kaldılar. Süre ve bilgi verilmeden gelip direkt yıkıyorlar" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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