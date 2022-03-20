Son dakika haberi... Japonya'da, sarin gazlı terör saldırısının 27. yılı anma töreni düzenlendi

Japonya'da Aum Shinrikyo örgütü tarafından sarin gazı kullanılarak gerçekleştirilen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının 27. yılında hayatını kaybedenler için başkent Tokyo'da anma töreni düzenlendi.

Japonya'da 20 Mart 1995'te Aum Shinrikyo örgütü tarafından sarin gazı kullanılarak gerçekleştirilen terör saldırısının 27. yılında kurbanlar, olayın gerçekleştiği Tokyo'daki Kasumigaseki metro istasyonunda düzenlenen törenle anıldı. 13 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 bin 300 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, her yıl olduğu gibi olayın gerçekleştiği metro istasyonuna çiçekler bıraktı.

Hedefleri Japonya'yı ele geçirmekti

Asıl adı Chizuo Matsumoto olan Shoko Asahara tarafından 1984 yılında kurulan ve hedefi ilk olarak Japonya'yı, daha sonrasında ise dünyayı ele geçirmek olarak bilinen Aum Shinrikyo, Japonya'da 1989 yılında dini bir örgüt olarak tanınmıştı. Japonya'da 1990 parlamento seçimleri için kendi üyeleri arasından aday gösteren örgütün mensupları, dünyanın sonunun, ABD'nin Japonya ile girişeceği 3. dünya savaşı ile geleceğine inanıyordu.

Dünyayı şoke etmişti

Tokyo'da 20 Mart 1995 tarihinde düzenledikleri kimyasal sarin gazı saldırısıyla tüm dünyayı şoke eden örgüt, gerçekleştirdiği terör eylemiyle 13 kişinin ölümüne, 6 bin 300 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Saldırı, suç oranlarının düşüklüğü ve güvenli toplum yapısı ile bilinen Japonya'da ciddi güvenlik kaygılarına neden olurken, örgüt 1994'te Japonya'da meydana gelen diğer esrarengiz kimyasal kazalardan da sorumlu tutulmuştu.

Lideri idam edildi, faaliyetleri sürüyor

Ülkede 13 kişinin hayatına mal olan terör saldırısının faili Aum Shinrikyo'nun Mayıs 1995'te tutuklanan lideri Shoko Asahara, 2018 yılının Temmuz ayında beraberindeki 6 örgüt üyesi ile birlikte idam cezasına çarptırılmış ve infaz edilmişti. Ocak 2000'de, Fumihiro Joyu liderliğinde ismini Aleph olarak değiştiren ve kurucusunun şiddete dayalı öğretilerini reddettiğini deklare eden örgüt, ileride herhangi bir terörist saldırı düzenleme ihtimaline karşı halen sıkı polis gözetiminde tutuluyor. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı / Yerel