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Son dakika haberi... Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bir son dakika haberine göre Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu: 5 gözaltı 535 adet kaçak cep telefonu ile bin 500 adet ait şarj cihazının ele geçirildiği operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla;

Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu: 5 gözaltı

535 adet kaçak cep telefonu ile bin 500 adet ait şarj cihazının ele geçirildiği operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla; ünlü markalara ait kaçak cep telefonları ve şarj aletlerini, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde internet üzerinden satma hazırlığında bulunan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda 535 adet kaçak cep telefonu ile bin 500adet cep telefonlarına ait şarj cihazı ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli şahısların, dünyaca ünlü markalara ait kaçak telefonları piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, söz konusu telefonların gümrükte kayıt yapılmadan yasadışı yollarla yurda sokulduğu ortaya çıktı.

Adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde, şüphelilerin yapılanması deşifre edilerek kaçak telefonların depolandığı adresler belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler; 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 535 kaçak cep telefonu, ile bin 500 adet cep telefonlarına ait şarj cihazı ele geçirildi.

Arama sonrası yapılan dijital incelemede; ele geçirilen cep telefonlarının, internet yoluyla alışveriş yapılan sitelerde orijinalmiş gibi satışının yapılarak piyasaya sürüldüğü, IMEI numaralarının farklı marka ve modeldeki cep telefonlarına ait olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslar; ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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