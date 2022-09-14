Son dakika haberi | Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, şehit ailelerini ziyaret etti

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Şehitlerimizin mukaddes emaneti şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başımızın tacıdır" dedi.

Zonguldak'ta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Şehitlerimizin mukaddes emaneti şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başımızın tacıdır" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Zonguldak'a geldi. Orgenaral Arif Çetin beraberinde MEBS Başkanı Tüm General Engin Çınaroğlu, Koruma Daire Başkanı Kıdemli Albay Tomra Çemrek Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile birlikte Zonguldak Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette Şehit Aileleri Derneği Başkan yardımcısı Cihan Köktürk, şehit aileleri ve gaziler; Orgeneral Arif Çetin'i karşıladı.

Ziyarette konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Cumhurbaşkanımızın bize verdiği emir ve direktifleri arz ediyorum. İçişleri Bakanımızın verdiği talimatları buradan tekrar arz ediyorum. Kahraman Şehitlerimizin, mukaddes emaneti şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimiz başımızın tacıdır, onlar bizim gururumuzdur sizler için ne yapsak azdır. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız şehit yakınları ve kahraman gazilerimiz için tüm kapılar açıktır. Tüm devlet görevlileri Valisi, kaymakamı, polisi, jandarması, askeri hepimiz emrinizdeyiz" dedi.

Ziyarette Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şehit Aileleri Derneği Başkanı ve Gaziler Derneği Başkanına JÖH Heykeli ve Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. - ZONGULDAK