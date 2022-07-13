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Son dakika haberi! Jandarma 15 Temmuz şehitleri için mevlid okuttu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi! Jandarma 15 Temmuz şehitleri için mevlid okuttu

Son dakika haberi... Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleriyle bir araya gelen jandarma ekipleri, şehitler anısına mevlid okuttu.

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleriyle bir araya gelen jandarma ekipleri, şehitler anısına mevlid okuttu.

Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Temmuz'da saat 12.40'ta, 15 Temmuz şehidi ailelerinden Şehit Polis Memuru Muhammed Oğuz Kılıç'ın kardeşleri Gamze ve Oğuz Kılıç ve Şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra Ağaroğlu ile babası Osman Ağaroğlu ile bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığı karargah personelinin de katılımıyla Mevlid-i Şerif okundu. Mevlid sonrası şehit aileleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı personeline Mevlid-i Şerif için hazırlanan ikramlarda bulunuldu. - ANTALYA

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