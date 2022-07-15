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Son dakika haberi | İzmir Kadifekale Şehitliği'nde 15 Temmuz Anması

ANKA - Yerel
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Son dakika haberi | İzmir Kadifekale Şehitliği'nde 15 Temmuz Anması

Son dakika haberleri: İzmir'de, 15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yıl dönümü nedeniyle Kadifekale Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

İzmir'de, 15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yıl dönümü nedeniyle Kadifekale Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için dua edildi. Tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından son buldu.

ANKA / Yerel

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