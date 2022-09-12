Son dakika haberi... İl Jandarma Komutanlığı yemekte buluştu Yerel Haberler Bir son dakika haberine göre İl Jandarma Komutanlığı personelleri, yemekte buluştu. İl Jandarma Komutanlığı personelleri, yemekte buluştu. İncesu Marina'da Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve eşi Şebnem Yiğit, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yusuf Eskitürk ve eşi Kezban Eskitürk ile personeller eşleriyle birlikte katıldı. Yemeğin ardından, Karamustafa Paşa Kervansarayı, Arasta Çarşısı ve Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi de gezildi. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Kayseri Marina Yerel Haberler Son Dakika

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