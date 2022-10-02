Malatya haberi: İçişleri Bakanlığı: Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan, Fırat Kalkanı Bölgesinde Şehit Oldu Yerel Haberler Malatya gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı, Özel Harekat’ta görevli Polis Memuru Mustafa Çalışgan’ın, Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin attığı füze nedeniyle şehit olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Özel Harekat'ta görevli Polis Memuru Mustafa Çalışgan'ın, Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin attığı füze nedeniyle şehit olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Polis Memuru Mustafa Çalışgan'ın Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olduğu duyuruldu. Bakanlığın açıklaması şöyle: "Suriye Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, Ribat-2 üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ardından Tel Rıfat Bölgesi'nden füze (anti tank) atılması sonrası, Özel Harekat polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit düşen kahraman Özel Harekat polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun". Kaynak: ANKA / Yerel Yerel Güncel Haberler

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