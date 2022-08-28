Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Hindistan'da mahkeme kararıyla 100 metrelik 2 bina yıkıldı

Yerel Haberler

Son dakika gündem haberi... - Hindistan'da mahkeme kararıyla 100 metrelik 2 bina yıkıldı Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin yakındaki binalardan belirli bir mesafede inşaat yapılmasını yasaklayan kuralı ihlal ettiğini tespit etmesinin ardından, ülkenin Noida şehrinde bulunan 100 metrelik 30 katlı 2 bina yıkıldı.

- Hindistan'da mahkeme kararıyla 100 metrelik 2 bina yıkıldı

YENİ DELHİ - Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin yakındaki binalardan belirli bir mesafede inşaat yapılmasını yasaklayan kuralı ihlal ettiğini tespit etmesinin ardından, ülkenin Noida şehrinde bulunan 100 metrelik 30 katlı 2 bina yıkıldı.

Hindistan'ın Noida şehrinde inşa edilen yaklaşık 100 metrelik 2 bina, Yüksek Mahkeme kararıyla yıkıldı. Yetkililer binanın yıkılmasından 7 saat önce bölgedeki bin 500'den fazla ailenin tahliye edildiğini belirtti.

Binaların yıkılma kararı Yüksek Mahkeme tarafından, inşaat firmasının hükümet yetkilileriyle gizli anlaşma yaparak, yakındaki binalardan belirli bir mesafede inşaat yapılmasını yasaklayan kuralı ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından alındı. Yetkililer binaların 3 bin 500 kilogram patlayıcı kullanılarak, şelale yöntemi ile yıkıldığını belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde 2 binanın yıkıldığı anları izlemek için bir araya gelen halkın olayı büyük bir ilgiyle takip ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

India Yerel Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title