Son dakika haberi... Hatay'da Habib-İ Neccar Dağı'nda Çıkan Yangın  Kontrol Altına Alındı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiyesi, Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etti. Yangın yayılmadan önce ekiplerce kontrol altına alındı.

HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının büyümemesi ve yerleşim yerlerini tehdit etmemesi için seferber oldu. Dün saat 14.20'de yangın ihbarını alan ekipler, 14.30'da Habib-i Neccar Dağı'nda yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Ekipler, bölgedeki yangına HATSU ve Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda personel ve araç ile müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın söndürme çalışmalarında HBB ekiplerine havadan destek verdi.