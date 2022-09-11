Son dakika haberi: 'Halı' tartışmasında öldürülen genç memleketinde toprağa verildi Yerel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre 'Halı' tartışmasında öldürülen genç memleketinde toprağa verildi İstanbul Sancaktepe'de balkona asılan halı meselesi yüzünden çıkan tartışmada silahla öldürülen Muhammet Ebik memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı. 'Halı' tartışmasında öldürülen genç memleketinde toprağa verildi KARABÜK - İstanbul Sancaktepe'de balkona asılan halı meselesi yüzünden çıkan tartışmada silahla öldürülen Muhammet Ebik memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı. İki gün önce Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak'ta meydana gelen olayda Refai K. isimli şahıs balkona asılan halıdan rahatsız olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusu Adem Ebik'i bina girişinde silahla kolundan yaraladı. Hıncını alamayan şüpheli şahıs olaydan habersiz olan 24 yaşındaki Muhammet Ebik'i göğsünden vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan genç olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından memleketi olan Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Boncuklar Köyü'ne getirildi. Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze namazına Ebik'in yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşlar katıldı. Helallik alınmasının ardından İlçe Müftüsü Celalettin Taşdelen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ebik'in naaşı aile mezarlığında toprağa verildi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı Sancaktepe Hisarcık Karabük Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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