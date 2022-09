Son dakika haberi... Gözünde kitleyle doğan buzağı, 45 dakika süren operasyonla sağlığına kavuştu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gözündeki hemanjiyom kitlesi ile doğan buzağı, 1 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu. Buzağının gözünde tespit edilen damar beninin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten veteriner hekim, "Yeni doğan çocuklarda milyarda bir görünen bu vaka, 15 yıllık meslek hayatımda bir ilk olarak karşıma çıktı" dedi.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Okçular köyünde yaşayan Salih Ok, doğan bir buzağının gözünde sosis büyüklüğünde bir et kitlesi olduğunu gördü. Ok, Veteriner Hekim Birol Yürük'ü arayarak durumu anlattı. Köye giden Veteriner Hekim Birol Yürük, yaptığı kontrollerde, buzağının gözündeki kitlenin hemanjiyom (damar beni) olduğunu tespit etti. Yaklaşık 45 dakika süren ameliyatın ardından, buzağının gözündeki damar 'beni' alındı. Daha önce böyle bir vaka ile karşılaşmadığını ve karşılaştığı durumun Türkiye'de bir ilk olabileceğini belirten Ok, damar 'beni' sebebi ile gözünde kanama olan buzağının telef olmaktan kurtarıldığını söyledi.

'Buzağının gözünde sosis gibi bir şey var'

Yapılan operasyon ile ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Birol Yürük, "Yetiştiricimiz Salih Ok beni arayarak, 'yeni doğan buzağının gözünde sosis gibi bir şey var' dedi ve hayret içerisinde kaldığını söyledi. Muayene için gelmemizi istedi. Yeni doğan 1 günlük buzağımızın, köye gittiğimde kafasını sağa sola vurduğu için sağ gözünde aşırı derecede kanama olduğunu gördüm. Buzağıyı uygun bir yere alıp genel anestezi yaptıktan sonra, göz içini çeşitli solüsyonlarla yıkadım ve yaptığımız muayene neticesinde göz içinde hemanjiyom (damar beni) tespit ettim. Gerekli hazırlıkları yapıp yaklaşık 45 dakika süren operasyon neticesinde gözün içindeki kitleyi ameliyat ile aldım. İnsanda milyonda bir, yeni doğan çocuklar da milyarda bir görünen bu vaka, 15 yıllık meslek hayatımda bir ilk olarak karşıma çıktı. Daha önceleri damızlık olarak kullanılan birkaç tane sığır da göz kapağı içerisinde 'bazal hücre karsinomu' adı verilen tümör ameliyatını yapmış ve bunda da başarı sağlamıştım. Hatta bu damızlıklardan daha sonra, buzağı alınıp damızlıkta kullanılmalarına imkan sağlamış oldum. Bu yavru buzağıda yaptığım göz ameliyatın da başarı sağlanmış olup rutin muayeneleri yapılarak süreci takip edeceğim" dedi.

Yetiştirici Salih Ok ise buzağının sağlığına kavuşmasından dolayı duyduğu sevinci dile getirerek, "Buzağıya dişi olması ve Eylül ayının ilk günü doğması sebebiyle buzağımızın ismine Eylül adını koyduk. Buzağımızı sağlığına kavuşturan veteriner hekim arkadaşlara da teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU