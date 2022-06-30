Son dakika haberi! Gazi ve şehit yakınlarına ücretsiz saç kesim hizmeti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Gazi ve şehit yakınlarına ücretsiz saç kesim hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Gazi ve şehit yakınlarına ücretsiz saç kesim hizmeti

Son dakika yerel haberi: Adana'da Bayan Kuaförü İbrahim Demirtaşlı, "Bir kıvılcımla başlar" adını verdiği proje çerçevesinde gazi ve şehit yakınlarına ücretsiz saç kesimi ve kaş alımı hizmeti verdi.

Adana'da Bayan Kuaförü İbrahim Demirtaşlı, "Bir kıvılcımla başlar" adını verdiği proje çerçevesinde gazi ve şehit yakınlarına ücretsiz saç kesimi ve kaş alımı hizmeti verdi.

Demirtaşlı, merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde düzenlediği etkinlik ile gazi ve şehit yakınlarını misafir etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinden yetkili isimlerin de yer aldığı etkinlikte, ayrıca diğer kuaför işlemlerinden faydalanmak isteyen misafirlere yüzde 60 indirim sağlandı.

Etkinliğe katılan gazi ve şehit yakınları, unutulmadıkları için gururlandıklarını söyledi.

Organizasyona ev sahipliği yapan Demirtaşlı ise, "Şehit ve gazi yakınları için ne yapsak az. Bu tür etkinliklere devam etmek istiyoruz" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Seyhan Adana Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title