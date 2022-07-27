Son dakika haberi... Fırat Kalkanı şehidi Mevlüt Yoğurtçu'nun babası şehitler için türkü bestelemiş

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun babasının şehitler için bestelediği türkünün görüntüleri ortaya çıktı. 'Şehit Olmuş Benim Kınalı Kuzum' ismini verdiği türküyü sosyal medya hesabından yayınlayan baba Şahin Yoğurtçu yürekleri dağladı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası olan Yoğurtçu için bugün Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından Pursaklar Şehitliği'nde toprağa verildi. Evladını kaybeden baba Şahin Yoğurtçu'nun ise 11 gün önce şehitler için bir türkü bestelediği öğrenildi. 'Şehit Olmuş Benim Kınalı Kuzum' ismini verdiği türküyü sosyal medya hesabından yayınlayan baba Şahin Yoğurtçu yürekleri dağladı. - ANKARA