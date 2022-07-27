Son dakika haberi... Fırat Kalkanı şehidi Mevlüt Yoğurtçu'nun babası şehitler için türkü bestelemiş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Fırat Kalkanı şehidi Mevlüt Yoğurtçu'nun babası şehitler için türkü bestelemiş

Son dakika haberi... Fırat Kalkanı şehidi Mevlüt Yoğurtçu'nun babası şehitler için türkü bestelemiş

Gelen son dakika haberine göre Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun babasının şehitler için bestelediği türkünün görüntüleri ortaya çıktı.

 - Güncelleme:

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun babasının şehitler için bestelediği türkünün görüntüleri ortaya çıktı. 'Şehit Olmuş Benim Kınalı Kuzum' ismini verdiği türküyü sosyal medya hesabından yayınlayan baba Şahin Yoğurtçu yürekleri dağladı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası olan Yoğurtçu için bugün Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından Pursaklar Şehitliği'nde toprağa verildi. Evladını kaybeden baba Şahin Yoğurtçu'nun ise 11 gün önce şehitler için bir türkü bestelediği öğrenildi. 'Şehit Olmuş Benim Kınalı Kuzum' ismini verdiği türküyü sosyal medya hesabından yayınlayan baba Şahin Yoğurtçu yürekleri dağladı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kınalı Fırat Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title