Son dakika haberi | Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Bilen: Zam Çözüm Değil, Yıl Başında Birçok İşletme Kepenk Kapatmış Olur

ÖZGE ZAİM

Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Bahar Bilen, asgari ücrete yapılan zamla birlikte zam furyası altında kaldıklarını söyledi. Bilen esnafı çok zor duruma soktuklarını söyleyerek, "Zam çözüm değil. Zamla bizim işletmelerimizin çoğu dökülür. Yıl başına kadar bu şekilde gider yıl başında birçok işletme kepenk kapatmış olur" dedi.

Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Bahar Bilen, asgari ücrete yapılan zammın esnafa etkisini değerlendirdi. "Asgari ücrete yapılan zamdan sonra mutlaka bir zam furyası altında kalıyoruz" diyen Bilen, şunları söyledi:

"Bu tabi ki esnafımızı çok zor duruma soktu. Bunu biz menülerimize mutlaka yansıtacağız ama bu bizim için sadece yansıtmak altında kalmıyor. Vatandaşı da zor duruma sokuyor. Dolayısıyla kayıp kaçağı tetikliyor. Merdiven altı üretimleri tetikliyor. Maalesef bugün ülkemizde yüzde 30'a yakın kaçak tüketim tespit edildi. Kaçak alkolle resmi üretilen alkol arasında yüzde 50'ye yakın fiyat farkı oluşmuş. Bu esnafımızı da zor duruma soktuğu gibi yanlış işlere de sevk ediyor. İşsizlikten, çaresizlikten esnaf arkadaşlarımız farklı menüler oluşturmaya başladı. İşte içkini al gel, içki sizden yemek bizden vs. gibi yanlış işlere de sevk etmeye başladı: Çünkü bunun sorumluluğu ve vebali de çok yüksek. Ne olduğu belirsiz koşullarda üretilen bir içkiyle gelirse, işletmeniz de başına da herhangi bir şey gelirse bunun hesabını veremeyecek durumda olduğunun farkında değiller."

Önemli olan kayıp kaçağı önlenmesi. Buna devlet bir çare bulmalı. Bu şekilde olmaz. Birçok esnafımız şu an zor durumda ve iflasın eşiğinde. İşler çok düşüş. Zam çözüm değil. Zamla bizim işletmelerimizin çoğu dökülür. Yıl başına kadar bu şekilde gider yıl başında birçok işletme kepenk kapatmış olur."

ANKA / Yerel