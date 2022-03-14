Son dakika haberi | Emniyet kemeri takmayan sürücülere kaza anları simülatör ile gösterildi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimde emniyet kemerini kullanmayan sürücülere simülasyon aracına bindirerek, emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak gösterdi.

Polis ekiplerinin Demokrasi Parkı önünde gerçekleştirdiği emniyet kemeri uygulamasında, kurallara uymayan sürücülere parkta kurulan simülasyon aracında, emniyet kemerinin önem uygulamalı olarak anlatıldı. Önce zeza korkusu yaşayan sürücüler ise simülasyon aracında gördüklerinin ardından ise emniyet kemerinin neden takılması gerektiğini çok iyi anladıklarını belirterek, polislere bundan sonra emniyet kemerini takmadan araçlarını çalıştırmayacaklarını söyledi.

Öte yandan trafik bilincinin geliştirilmesi ve emniyet kemeri alışkanlığının kazandırılması amacıyla kurulan simülasyon aracına merak eden vatandaşlar da girerek, simülatör eşliğinde kaza anlarında yaşananları görme fırsatı buldu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel