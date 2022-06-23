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Son dakika haberi | Emekli askerlerden lösemili çocuklar için sergi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi | Emekli askerlerden lösemili çocuklar için sergi

Son dakika yerel haberi... Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği(TEMAD) Samsun Şubesi, lösemili çocuklar için sergi açıyor.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği(TEMAD) Samsun Şubesi, lösemili çocuklar için sergi açıyor.

Lösemili çocuklar için yardım kampanyaları başlatılması adına TEMAD Samsun Şubesinde düzenlenen toplantıya Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği(LÖSAM) Samsun Yönetim Kurulu Üyesi Sema Danışmaz, TEMAD Kadınlar Kolu Başkanı Sevilay Çayır ve İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan TEMAD Samsun Şubesi Başkanı Tanju Arat, "Derneğimize gelen LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sema Danışmaz'ın sunumu sonrasında dernek olarak bu yavrularımıza destek olma kararı aldık. Bu amaçla TEMAD Samsun İl Başkanlığı ve Kadın Kolları olarak üyelerimizle destek çalışması yapacağız. Ayrıca çocuklarımıza destek olmak amacıyla kasım ayında resim ve el sanatları sergisi açarak elde edilecek gelirin yüzde 50'sini LÖSAM'a bağışlamayı kararlaştırdık" diye konuştu.

Arat, lösemili çocukların tedavilerine destek olmak amacıyla her türlü katkıyı sağlayacaklarını sözlerine ekledi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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