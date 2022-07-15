Son dakika haberi | Edremit'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı - Haberler

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Son dakika haberi | Edremit'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi | Edremit'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde Edremit Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program dahilinde ilk olarak Edremit Şehitliği ziyaret edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde Edremit Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program dahilinde ilk olarak Edremit Şehitliği ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ilk program Edremit Şehitliği ve Edremit Polis Şehitliğinde gerçekleştirildi. Şehitliklerdeki programlara Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, protokol üyeleri, askeri-sivil erkan ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit kabirleri ziyaret edildi ve şehitler için dualar edildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi Edremit Yerel Haberler Son Dakika

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