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Son dakika haberi... Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi... Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu

Son dakika haberine göre Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tarihi Üç Şerefeli Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

EDİRNE (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tarihi Üç Şerefeli Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tarihi Üç Şerefeli Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

Edirne'de Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, cuma namazı öncesi şehit emniyet mensupları için mevlit okutuldu. Mevlide, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal, şehit aileleri, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, "Şehit ve şehit ailelerimiz bizim için çok önemli. Edirne'de kabri bulunan 4 şehidimizi ziyaret edip dua okuduk" dedi. - EDİRNE

Son dakika haberi... Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu

Son dakika haberi... Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu

Son dakika haberi... Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu

Son dakika haberi... Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu

Son dakika haberi... Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu

Son dakika haberi... Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Edirne, Polis, Türk, Cami, Yerel, Haberler

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