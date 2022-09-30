Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Yerel Haberler

Son dakika haberler: Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Evlat nöbetindeki anne İmmihan Nilifırka: "HDP, şehir eşkıyası, PKK da dağ eşkıyası" Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerim evlat nöbeti bin...

Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Evlat nöbetindeki anne İmmihan Nilifırka:

"HDP, şehir eşkıyası, PKK da dağ eşkıyası"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerim evlat nöbeti bin 124'üncü gününde kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 124'üncü gününde de devam ediyor. Ege Üniversitesi gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken 21 Mart 2015'te terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemine devam eden anne İmmihan Nilifırka, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

Eylemlerini sürdürdüklerini kaydeden anne Nilifırka, "Biz 4 yıldır burada evlat mücadelesi veriyoruz. Ta ki bir çocuk dağda kalana kadar devam edeceğiz. Biz burayı terk etmeyeceğiz. HDP, kanlı ellerini çocuklarımızın üstünde çeksin. Kendileri çocuklarımızın arkasında saklanıyorlar. Eline silah vermişler, perişan etmişler, mahkum etmişler mağaralarda. Biz, evlatlarımızı istiyoruz. HDP, şehir eşkıyası, PKK da dağ eşkıyası. HDP dağa çalışıyor, Kandil'den emir alıyorlar. Oğlum gelmeyene kadar ben burada kalmayacağım. Yavrum, Mehmet'im beni görüyorsan, duyuyorsan dön gel. Güvenlik güçlerine teslim ol. Dayanacak gücümüz kalmadı yavrum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Yerel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title