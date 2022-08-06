Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını şiddetle kınayarak olayların çatışma sarmalına dönüşmeden derhal... Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını şiddetle kınayarak olayların çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını şiddetle kınayarak olayların çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguladı Yerel AA / Mustafa Deveci Dışişleri Bakanlığı İsrail Gazze Yerel Güncel Haberler

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