Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını şiddetle kınayarak olayların çatışma sarmalına dönüşmeden derhal... - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını şiddetle kınayarak olayların çatışma sarmalına dönüşmeden derhal...

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını şiddetle kınayarak olayların çatışma sarmalına dönüşmeden derhal...

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını şiddetle kınayarak olayların çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguladı.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını şiddetle kınayarak olayların çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguladı

AA / Mustafa Deveci - Yerel

Dışişleri Bakanlığı İsrail Gazze Yerel Güncel Haberler

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