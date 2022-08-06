Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını şiddetle kınayarak olayların çatışma sarmalına dönüşmeden derhal...
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını şiddetle kınayarak olayların çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguladı.
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını şiddetle kınayarak olayların çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguladı
AA / Mustafa Deveci - Yerel