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Son dakika haberi | Dicle Kaymakamı Yurdagül, şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi | Dicle Kaymakamı Yurdagül, şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Son dakika haberler: Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz şehidi polis memuru Halit Gülser'in ailesini Ramazan Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz şehidi polis memuru Halit Gülser'in ailesini Ramazan Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

Kaymakam Kadir Yurdagül, İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz şehidi polis memuru Halit Gülser'in kırsal Pekmezciler Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret edip dua etti.. Yurdagül ve beraberindekiler, Gülser'in baba evini ziyaret ederek şehit ailesiyle bayramlaştı. Yurdagül ve beraberindekiler, daha sonra güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır, 15 Temmuz, Hisarcık, Dicle, Yerel, Haberler

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