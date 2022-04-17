Son dakika haberi... Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri tören ve dualarla uğurlandı.

Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri tören ve dualarla uğurlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ikamet eden 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Zonguldak'ta tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Şaban Kara için Devrek Merkez Yeni Camide askeri tören düzenlendi. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verilen Gazi Şaban Kara'nın cenaze namazına gazi arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi... Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Son dakika haberi... Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Son dakika haberi... Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Son dakika haberi... Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak, Hastane, Kıbrıs, Gazi, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title