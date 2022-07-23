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Son dakika haberi... Develi'deki hastaneye Karakaya'nın adı verilecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Son dakika haberi... Develi'deki hastaneye Karakaya'nın adı verilecek

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de katıldığı toplu açılış töreninde Develi'de yapılan hastaneye Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen Kayserili Dr. Ekrem Karakaya'nın isminin verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de katıldığı toplu açılış töreninde Develi'de yapılan hastaneye Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen Kayserili Dr. Ekrem Karakaya'nın isminin verileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Develi'deki hastanemize menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz Doktor Ekrem Karakaya'nın ismini verdik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak Doktor Ekrem Karakaya kardeşimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Şehir Hastanesi Kayseri Yerel Haberler Son Dakika

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