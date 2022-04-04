Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Sebahattin Yum - Yerel
 - Güncelleme:

Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı Iğdır'da bir genci darp edip başını ezmeye çalışanlardan 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi de aranıyor.

Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı

IĞDIR - Iğdır'da bir genci darp edip başını ezmeye çalışanlardan 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi de aranıyor.

Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı Haber'>haber sonrası Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası ekipler, olayın geçen

çarşamba günü İrfan Caddesindeki bir otoparkta, kız meselesinden kaynaklandığını belirledi. Ortaya çıkan görüntülerde 7 kişi toplanarak Y.P'yi dövüp kaçtı. Y.P'nin dayak yeme anlarının görüntülerinin İhlas Haber Ajansı'nın servis etmesi ile Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu olayla ilgili 2 kişi polislerce gözaltına alındı. Olaya ilişkin bir kişinin de arandığı belirtildi. Dövülen gencin de olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alarak zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Mağdur gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı

Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı

Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title