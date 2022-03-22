Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı... - Haberler

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı...

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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