Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı...
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Yerel