Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahil Güvenliğimizin olağanüstü çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son iki yılda Yunanistan tarafından botları... Yerel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahil Güvenliğimizin olağanüstü çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son iki yılda Yunanistan tarafından botları batırılıp ölüme terk edilen, çoğu kadın ve çocuk 41 bin insanın hayatını evet, biz kurtardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahil Güvenliğimizin olağanüstü çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son iki yılda Yunanistan tarafından botları batırılıp ölüme terk edilen, çoğu kadın ve çocuk 41 bin insanın hayatını evet, biz kurtardık. Sahil Güvenlik Teşkilatımızca yakalanan düzensiz göçmen sayısı 245 bine ulaştı." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Ege Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sahil Güvenliğimizin olağanüstü çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son iki yılda Yunanistan tarafından botları... - Haberler

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