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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahil Güvenliğimizin olağanüstü çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son iki yılda Yunanistan tarafından botları...

Yerel Haberler

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sahil Güvenliğimizin olağanüstü çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son iki yılda Yunanistan tarafından botları...

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahil Güvenliğimizin olağanüstü çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son iki yılda Yunanistan tarafından botları batırılıp ölüme terk edilen, çoğu kadın ve çocuk 41 bin insanın hayatını evet, biz kurtardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahil Güvenliğimizin olağanüstü çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son iki yılda Yunanistan tarafından botları batırılıp ölüme terk edilen, çoğu kadın ve çocuk 41 bin insanın hayatını evet, biz kurtardık. Sahil Güvenlik Teşkilatımızca yakalanan düzensiz göçmen sayısı 245 bine ulaştı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Ege Yerel Haberler Son Dakika

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