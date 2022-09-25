- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti Erdoğan, vatandaşlarla ve hastane personeli ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret edip hastane personeli ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

Erdoğan, vatandaşlarla ve hastane personeli ile sohbet etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni

ziyaret edip hastane personeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Farettin Koca'a eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla ve hastane personelli bir araya gelerek sohbet etti.