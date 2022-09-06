Son dakika haberi! CHP Akçakoca Yönetim Kurulu Üyesi Selda Kaçmaz Hayatını Kaybetti Yerel Haberler Son dakika yerel haberi: CHP Akçakoca Yönetim Kurulu Üyesi Selda Kaçmaz dün Ankara'da hayatını kaybetti. Bugün öğle namazının ardından Akçakoca'da düzenlenen cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti Düzce il ve ilçe yönetimi ile sevenleri katıldı. CHP Akçakoca Yönetim Kurulu Üyesi Selda Kaçmaz dün Ankara'da hayatını kaybetti. Bugün öğle namazının ardından Akçakoca'da düzenlenen cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti Düzce il ve ilçe yönetimi ile sevenleri katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün vefat eden CHP Akçakoca Yönetim Kurulu Üyesi Selda Kaçmaz'ın cenaze törenine katıldı. Mansur Yavaş, törende Kaçmaz ailesinin yakınlarına başsağlığı diledi. Akçakoca Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Selda Kaçmaz Koçullu Köyü mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Düzce CHP ve İYİ Parti yönetimi de katıldı. Kaynak: ANKA / Yerel Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş Akçakoca Yerel Haberler Son Dakika

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