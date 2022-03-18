Son dakika haberi... Çanakkale şehitleri anısına 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar - Haberler

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Son dakika haberi... Çanakkale şehitleri anısına 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi... Çanakkale şehitleri anısına 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar

Son dakika yerel haberi... Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı nedeniyle yaklaşık 30 metre derinlikteki suya dalarak Türk bayrağı açtı.

Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı nedeniyle yaklaşık 30 metre derinlikteki suya dalarak Türk bayrağı açtı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi'nde bulunan ve kentin simgelerinden olan Yeşilgöz'e geldi.

Ekipmanlarıyla dalışa hazırlanan itfaiye erleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı nedeniyle tüplü dalış yaptı. Dalışta yanlarına aldıkları Türk bayrağını açan itfaiye ekipleri, kamera ile görüntü aldıktan sonra dalışı tamamladı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi... Çanakkale şehitleri anısına 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar

Son dakika haberi... Çanakkale şehitleri anısına 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Bayrağı, Çanakkale, İtfaiye, Türk, Yerel, Haberler

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