Kamu işçilerinin 2022 yılı ilave tediye ödemeleri Kurban Bayramı'ndan önce yapılacak - Haberler

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Kamu işçilerinin 2022 yılı ilave tediye ödemeleri Kurban Bayramı'ndan önce yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kamu işçilerinin 2022 yılı ilave tediye ödemeleri Kurban Bayramı'ndan önce yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçilerin ilave tediye ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce ödeneceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçilerin ilave tediye ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce ödeneceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi gazetede yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bilgin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın kararıyla işçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecektir. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Böylece Resmi Gazete'de yayımlanan kamuda çalışan işçilere bu yılki ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 4 Temmuz'da diğer yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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