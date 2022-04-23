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Son dakika haberi! Çağsu Hastanesi'nde 23 Nisan Kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi! Çağsu Hastanesi'nde 23 Nisan Kutlaması

Son dakika haberleri: DÜZCE (İHA) – Düzce Özel Çağsu Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile kutlama düzenlendi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Özel Çağsu Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile kutlama düzenlendi. Kutlamada çocukların yüzleri boyandı, palyaço ile çocuklar gönüllerince eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile Düzce Özel Çağsu Hastanesi çocuklara özel program düzenledi. Personelin çocukları ve hasta çocukların da katılım sağladığı programda palyaço ile yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. Türk Bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektiren minikler, balonlar ile gönüllerince eğlendi. Düzce Özel Çağsu Hastanesi yönetimi tarafından hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından çocuklar hasta bahçesinde Türk Bayrağı açarak bayramlarını kutladı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Düzce, Yerel, Haberler

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