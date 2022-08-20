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Son dakika haberi: Bursa'da jandarma personeline Av Koruma-Kontrol Eğitimi

Son dakika haberi: Bursa'da jandarma personeline Av Koruma-Kontrol Eğitimi

Yerel Haberler

Son dakika haberler... Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğü personeli İznik ve Orhangazi ilçelerinde Av Koruma-Kontrol çalışmaları ile ilgili jandarma personeline eğitimler verdi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğü personeli İznik ve Orhangazi ilçelerinde Av Koruma-Kontrol çalışmaları ile ilgili jandarma personeline eğitimler verdi.

DKMP Bursa Şube Müdürlüğü tarafından İznik ve Orhangazi ilçelerinde jandarma personeline 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2022-2023 Av dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları ve Av yönetimi Bilgi Sistemi (Avbis) hakkında jandarma ekiplerine eğitici ve bilgilendirme semineri verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince av döneminde denetlenen avcılara jandarma ekipleri destek vererek kaçak avcılığın önlenmesi amaçlanıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Jandarma İznik Bursa Yerel Haberler Son Dakika

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