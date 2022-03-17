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Son dakika haberi: Burhaniye'de polis memuru için tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi: Burhaniye'de polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika yerel haberi... Burhaniye'de bir suçluyu kovalarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Erdal Yetiş için tören düzenlendi.

Burhaniye'de bir suçluyu kovalarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Erdal Yetiş için tören düzenlendi. Yetiş için ilk tören görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü önünde yapıldı

Emniyet Müdürlüğü önünde Erdal Yetiş'in yaptığı görevler anlatılırken, dualar yapıldı. Meslektaşlarının omuzlarında taşınan Yetiş için ikinci tören Merkez Kocacami'de yapıldı. Yetiş, burada Burhaniye Müftüsü Mustafa Ali Işık tarafından kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Yetiş, arkadaşlarının omuzlarında Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. 52 yaşında 2 çocuk babası Yetiş için düzenlenen törende, ailesi ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Cenaze törenine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Emniyet ve jandarma yetkilileri ile polisler ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Son dakika haberi: Burhaniye'de polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haberi: Burhaniye'de polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haberi: Burhaniye'de polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haberi: Burhaniye'de polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haberi: Burhaniye'de polis memuru için tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Kalp Krizi, Cenaze, Yerel, Haberler

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